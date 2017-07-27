Karapınar'da bilgilendirme toplantısı

KONYA (AA) – Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Konya İl Koordinatörlüğü işbirliğinde IPARD II. Dönem 2. Başvuru çağrı ilanı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Karapınar ticaret ve sanayi Odasında düzenlenen toplantıda konuşan Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Sözen yaptığı konuşmada, toplantının hayırlı olmasını diledi.

Sözen, şunları kaydetti:

“İlçemizde tarım ve hayvancılığa dayalı yatırımların geniş yelpazeye yayılması, çeşitlenmesi işletmelerin sürekliliğini gerçekleştirmesi önemli. Yeni yatırımcıların devlet desteklerinden faydalanarak ilçemize yeni yatırımlar ve modern tesislerin kurulması gerekiyor. Bunun için Odamız ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Konya İl Koordinatörlüğü işbirliğinde üyelerimizi ve vatandaşlarımızı IPARD II. Dönem 2.başvuru Çağrı İlanı hakkında bilgilendirdik.”

Toplantıya Sözen’in yanısıra, TKDK Konya İl Koordinatörleri Kadir Saka, Hasan Çoban ve üyeler katıldı.