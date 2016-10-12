Karapınar'da “Cami, Gençlik, Cami ve Kitap” konferansı

KONYA (AA) – Karapınar İlçe Müftülüğü tarafından “Cami, Gençlik, Cami ve Kitap” konferansı düzelendi.

Karapınar Belediyesinin yeni düğün salonunda gerçekleştirilen konferans, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Konya Müftüsü Ali Akpınar, konuşmasında, “Peygamberin ve Müslümanların hiç bir şeyi yoktu. Cami onlar için her şeydi.” dedi.

Camilerin önemini anlatan Akpınar, “Müslümanlar yeni bir yerleşim yeri kurduklarında merkezini cami yapmışlardır. Camiler aynı zamanda kitap okuma ve sohbet yeridir. Dünyaya caminin sloganıyla geldik, ömrümüzün sonunda yolumuz camiden geçecek. Ölmeden camilerimizi dolduralım. Yaşlı, genç, çocuk herkes camilere koşmalıdır. Peygamberimizin ömrü, mescit, mihrap, kitap ve hitapla geçmiştir. İlk emri ‘oku’ olan bir dine mensup olmamıza rağmen okuma kültürü olmayan bir toplumuz. Onun içindir ki camilerimiz buna köprü olmalıdır.” diye konuştu.