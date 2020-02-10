Karapınar'da çiftçilere bilgilendirme toplantısı yapıldı
KONYA (AA) – Karapınar Ziraat Odası tarafından çiftçi bilgilendirme toplantıları düzenledi.
Hotamış ve Hasanoba mahallelerindeki muhtarlarla bir araya gelen Prof.Dr. Süleyman Soylu, bölgelerinde bu yıl üretimde yaşadıkları sıkıntılar hakkında bilgilendirmeler yaptı.
Burada konuşan Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, oda olarak çiftçilerin yanında olduklarını söyledi.
Kış aylarının verimliliği açısından çiftçileri topladıklarını dile getiren Üner, "Çiftçilerimizin her konuda bilgili ve bilinçli olmaları noktasında bu toplantılara önem veriyoruz. Oda olarak, çiftçilerimizin tarlaya ayak basmalarının ardından da saha çalışlarımıza ağırlık veriyoruz. Bu çalışmaların faydalı olduğunu biliyoruz." dedi.
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