Karapınar'da domates hasadı etkinliği yapıldı

KONYA (AA) – Karapınar'da Akören Mahallesi 1. domates hasat etkinliği gerçekleştirildi.

Uğurlu Otomotiv organizesiyle düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı.

Uğurlu Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Uğurlu, yaptığı konuşmada, Akören Mahallesi'nde 10 bin dekar alanda domates üretildiğini belirterek, "Ancak üreticilerimizin yeni teknolojilere ihtiyacı var. Makine ve elektrik mühendislerinden faydalanarak yeni teknolojilerle donatılan makinaların üretilmesini ve dışarıya dövizimizin çıkmamasını diliyorum. Ayrıca üniversitelerimiz de öğrencileri bu konuda tam donanımlı yetiştirmelerini diliyorum. Zor şartlar altında üretilen ürünlerin bol ve bereketli olmasını diliyorum." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin ise Uğurlu Otomotiv katkılarıyla düzenlenen birinci geleneksel Akören Domates Hasat Etkinliği'nin Karapınar’a hayırlı olmasını diledi.

Akören Mahallesi Camii İmam Hatibi Murat Küçükdemirci’nin yaptığı dua ile domates hasat etkinliği başlatıldı.

Programa, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Tayfun Gökçe, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile üreticiler katıldı.