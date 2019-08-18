Karapınar'da eski sporcular bir araya geldi

KONYA (AA) – Karapınar Belediyespor'da geçmiş yıllarda futbol oynamış ve yöneticilik yapmış spor adamları düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Bir lokantada bu yıl ikincisi tertip edilen etkinlikte konuşan Karapınar Belediyespor'un eski antrenörü İsmail Kolaylı, aradan geçen zamana rağmen birlikteliklerinin devam ettiğini söyledi.

Aradan geçen yıllara rağmen bir araya gelmekten mutlu olduklarını dile getiren Kolaylı şunları kaydetti:

"Amatörlüğü yaşamış ve o azimle mücadele eden insanlarımızla tekrar bir araya geldik. Eski spor anılarımız, eski dostlukları ve yaşanan güzel yılları bir kez daha hatırladık. Yıllardır birbirlerini görmeyen arkadaşları buluşturduk. Etkinliğimizi gelecek yılda düzenleyeceğiz."

Programın sonunda yeşil siyahlı takımda forma giyen ve hayatını kaybetmiş sporcuların yakınları ile kulüp başkanlığı yapan eski başkanlara plaket verildi.

