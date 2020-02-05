Karapınar'da esnafa elektrik indirimi
KONYA (AA) – Ereğli MEPAŞ İşletme Müdürü Veysel Ege, Karapınar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Zengin'i makamında ziyaret etti.
Ege, iş yeri, oda ve vergi kaydı olan esnaf ve sanatkarların indirimli elektrikten nasıl yararlanabilecekleri konusunda bilgi verdi.
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Zengin, esnaf ve sanatkarların indirimden yararlanabilmeleri için aylık işyeri elektrik ücretlerinin günü geçmeden ödenmesi şartının bulunduğunu hatırlattı.
Başkan Zengin, şunları kaydetti:
"Elektrik aboneliği vergi kaydı olan işveren adına olacak, aylık ödemeleri düzenli olan ve elektrik indiriminden yararlanmak isteyen oda üyelerimiz, Esnaf ve Sanatkarlar Odamızdan ücretsiz belge alacaklardır. Bu belge ile çarşamba ve cuma günleri Ereğli MEPAŞ İşletme Müdürlüğünce görevlendirilen personel tarafından esnaf ve sanatkarlarımızın başvuruları alınacaktır. Başvuranlar, 0.47 kuruştan yıl sonuna kadar sabit fiyat ile indirimden yararlanabileceklerdir."
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