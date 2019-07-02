Karapınar'da hayvan barınağı sahipsiz hayvanlar için yuva oldu
KONYA (AA) – Karapınar Belediyesi tarafından 1 yıl önce kurulan hayvan barınağı, sahipsiz hayvanlar için yuva oldu.
Belediye Başkanı Mehmet Yaka, sahipsiz hayvanların koruma altına alındığını, sonra bakım ve tedavisine yönelik özel bir hassasiyet gösterdiklerini kaydetti.
Yaka, "100 hayvan kapasiteli geçici bakım evleri kısırlaştırma, aşılama, küpeleme, bakım ve tedavi amaçlı. Hayvanlar sürekli burada tutulmuyor. Dinlendirildikten sonra ve diğer işlemleri tamlamlandıktan sonra doğal ortamına bırakılıyor. İsteyenlere sahiplendirmede yapılacaktır." dedi.
Barınakta aynı anda 100 hayvanın barınabildiğini dile getiren Yaka, şöyle konuştu:
"İlçede sokak hayvanları konusunda hem Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hareket ediyoruz. Bizler için her canın kıymetlidir. Belediye olarak bu hizmeti aksatmadan disiplinli ve kuralı bir şekilde yürütüyoruz. Gelen şikayetleri de değerlendirerek araçlarımızla bu bölgeye getiriyoruz. Yaralanan, kazaya uğramış hayvanlarımız da veteriner hekimimiz tarafından tedavisi yapılıyor."
-
Hüyük'e yaşlı bakım ve yaşam merkezi müjdesi
-
Kulu'da trafik kazası: 4 yaralı
-
Kırıkkale'de trafik kazası: 5 yaralı
-
Altınyıldız Classics Özbekistan'da ilk mağazasını açtı
-
“Çocuklarımızı sapkın anlayışlara karşı eğitmek ve korumak hepimizin vazifesi”
-
Şelaleden düşen gencin kaybolması
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]