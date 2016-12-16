Karapınar'da hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

KONYA (AA) – Karapınar Belediyesi, zorlu kış şartlarından dolayı doğada yaşayan hayvanların aç kalmasını için ilçenin çeşitli bölgelerinde yem bıraktı.

Belediye Başkanı Mehmet Yaka, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak kış şartlarında zeminin karla kaplı fırtınalı ve don olması dolayısıyla hayvanların yem bulmakta zorlandıklarını söyledi.

Kuş ve güvercinlerin aç kalmaması ve ölmemesi için belediye ekipleri tarafından çeşitli bölgelere yem bırakıldığını belirten Yaka, “Havalar elverişsiz olduğu sürece yem dağıtımını yapmaya da devam edeceğiz.

Hayvanların beslenebilmeleri ve güçlerini kaybetmemesi için onların beslenmesine katkı yapacağız. Bu konuda vatandaşlarımızda yemek atıklarını çöp yerine belirli yerlere koyarak onların beslenmesine yardımcı olmalılar.” dedi.