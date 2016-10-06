Karapınar'da işçi alımı

KONYA (AA) – Karapınar’da, okullarda geçici görevlendirilmek üzere alınacak 25 hizmetli noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.

İŞKUR tarafından uygulanan Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, Karapınar sınırları içerisinde yer alan okullarda hizmetli olarak görev yapması amacıyla işçi alımı yapıldı.

25 kişinin çalışabileceği iş için 247 kişi başvuruda bulununca, Karapınar Meke Anadolu Lisesi Sosyal faaliyetler salonunda kura çekimi yapıldı.

İşkur temsilcisi tarafından kura öncesinde, çalışma şartları ve süresi hakkında salonda bulunanlara bilgi aktarıldı.

Daha sonra yapılan kura çekimi ile okullarda 8 ay boyunca hizmetli olarak görev yapacak olan 25 kişinin ismi ve yedekleri belirlendi.

25 kişi kısa süre içinde belirlenen önceden belirlenen okullarda göreve başlayacak.