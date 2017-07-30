Karapınar'da kan bağışı
30 Temmuz 2017 Pazar, 12:10
KONYA (AA) – Türk Kızılayı Konya Şubesince Karapınar ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenledi.
Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen kampanyaya vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Kampanyaya çok sayıda vatandaş ve sivil toplum kuruluşu destek verdi.
Kampanya kapsamında 3 günde, 276 ünite kan bağışında bulunulduğu öğrenildi.
Kan vermenin sağlık açısından büyük önem taşıdığını belirten Kızılay yetkilileri, ilçe halkının kan bağışına duyarlı olduğunu belirtti.