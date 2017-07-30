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Karapınar'da kan bağışı

30 Temmuz 2017 Pazar, 12:10

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KONYA (AA) – Türk Kızılayı Konya Şubesince Karapınar ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen kampanyaya vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Kampanyaya çok sayıda vatandaş ve sivil toplum kuruluşu destek verdi.

Kampanya kapsamında 3 günde, 276 ünite kan bağışında bulunulduğu öğrenildi.

Kan vermenin sağlık açısından büyük önem taşıdığını belirten Kızılay yetkilileri, ilçe halkının kan bağışına duyarlı olduğunu belirtti.

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