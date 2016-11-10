Karapınar'da kan bağışı kampanyası

KONYA (AA) – Karapınar ilçesinde Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Derneği Konya Kan Merkezi ve Karapınar Gazi Mustafa Kemal İlk ve Ortaokulu işbirliğinde düzenlenen kampanyada öğretmenler, öğrenci velileri ve duyarlı vatandaşlar kan verdi. Kampanya dahilinde 76 ünite kan bağışı yapıldı.

Okul Müdür Halil Saygı, yaptığı konuşmada, öğrencilere yetkililer tarafından kan bağışının öneminin anlatıldığını söyledi.

Onların akıllarında önemli bilgiler kaldığını ifade eden Saygı, şunları kaydetti:

“Umuyorum ki büyüdüklerinde birer duyarlı kan bağışçıları olacaklardır. Velilerimizin yoğun katılımı olması bizleri sevindirdi. Öğrencilerimizin akıllarında unutulmaz bir Kızılay Haftası bıraktık. Bağış yapılan kanların ihtiyaç sahibi hastalara ulaşması temennisiyle tüm personelimiz, velilerimiz, bağışçı Karapınarlı kardeşlerimiz ile Kızılay ekibine teşekkür ederim.”