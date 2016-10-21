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Karapınar'da “Kendemi geliştiriyorum” projesi

21 Ekim 2016 Cuma, 11:22
Karapınar'da "Kendemi geliştiriyorum" projesi

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KONYA (AA) – Karapınar Toki Yavuz Selim İlk okulu 3.sınıf öğrencileri, “Kendimi geliştiriyorum” projesi kapsamında Karapınar Belediyesi Valide Sultan Müzesini gezdi.

Gezide öğrencilere Müze Müdürü Hasan Taşkın tarafından bilgiler verildi.

Taşkın, yaptığı açıklamada, müzede Osmanlı dönemine ait ev eşyasından tarım aletlerine kadar yaklaşık 500 tarihi eserin bulunduğunu belirtti.

Taşkın, “Eski eşyaların sergilendiği müzemize ilgi bir hayli fazla. Burada bulunan eserlerimizi koruyup gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Özellikle öğrencilerin müzemizi mutlaka gezmeleri gerekir.” dedi.

"Kendemi geliştiriyorum" projesi Karapınar Konya öğrenciler

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