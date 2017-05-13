Karapınar'da “Kültür Gecesi” düzenlendi

KONYA (AA) – AB Erasmus projesi kapsamında Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesinin davetlisi olarak Karapınar’a gelen 8 ülkeden 34 öğretmen ve öğrenci için “Kültür Gecesi” düzenlendi.

“Daha iyi bir çevre daha iyi bir gelecek” stratejik okul ortaklığı ile gelen misafirler için düzenlenen gecede semazen gösterisi, kına gecesi, ülkeler mutfağı, Türk müziği etkinlikleri düzenlendi.

Etkinlikte Amor Rodrigez isimli İspanyol konuk öğretmenin doğum günü için yaş pasta kesildi.

İspanyol öğretmen sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı. Daha sonra Kigal öğrencileri ve AB heyeti birlikte Türk kına gecesi yapıldı.

Programda Türk müziği eşliğinde oyunlar oynanırken, yabancı misafirler kaşıklarla oynadı.

Program sertifika töreni ile sona erdi.

Proje Koordinatörü Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Mehmet Tokgöz, projenin Türkiye kısmını tamamladıklarını belirterek, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.