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Karapınar'da meslek liselerine yönelik toplantı yapıldı

16 Şubat 2017 Perşembe, 16:40

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KONYA (AA) – Karapınar’da “Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu” toplantısı yapıldı.

Şehit Oğuzhan Aydınbele Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapılan toplantıda, nitelikli iş gücü elemanlarının yetiştirilmesi ve istihdama yönelik çalışmalar ele alındı.

Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Türkiye’nin kalkınması ve zenginleşmesi, işsizliğin önlenmesi ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için meslek okullarının önemli olduğunu belirtti.

Karapınar MESLEK EĞİTİM

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