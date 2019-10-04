Karapınar'da mısır alım toplantısı yapıldı

KONYA (AA) – Ticaret Borsası tarafından 2019 yılı mısır alımları için istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantıya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tayfun Gökçe, Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Ulusoy, Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner ve tüccarlar katıldı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Karapınar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ulusoy, "Mısır hasat sezonun ilçemizdeki bütün üreticilere ve esnaflara bol kazançlı ve bereketli bir yıl olmasını temenni ediyorum. Burada, mısır alımlarından uygulanacak olan nem baremleri ve neme göre uygulanacak indirim kararları hem üreticilerimizi hem de tüccarlarımızı memnun edeceğine yürekten inanıyorum. Bu sezon mısır satışları için Karapınar Ticaret Borsası Elektronik Satış Salonu üreticilerimizin ve üyelerimizin hizmetine açık olacaktır." dedi.



Toplantıda ülkedeki mısır üretiminin yapıldığı bütün bölgelerde ve ülkenin en büyük tedarikçi firmalarının uyguladıkları nem oranları ve yaptıkları indirimler dikkate alınarak ilçede mısır alımlarında yüzde 14 nem, baz alınmasın yüzde 14 nemden yüzde 19 (19 dahil) neme kadar nem başı 0,015 lira indirim uygulanmasına, yüzde 20 nemden sonra nem başına 0,020 lira indirim uygulanmasına karar verildi.