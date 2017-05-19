Karapınar'da müzikal tiyatro

KONYA (AA) – Karapınar’da öğrencilerin sahnelediği müzikal tiyatro beğeniyle izlendi.

Amil Önal ilkokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı “Yeniden doğmak istiyorum” isimli müzikli tiyatro gösterisi Karapınar Kültür Merkezinde kalabalık bir seyirci topluluğuna karşı oynandı.

Kültür merkezinde sergilenen programın öncesinde konuşan okul müdürü Fatih Keleş okul olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra öğrencileri sosyal ve kültürel alanlarda da yetiştirmek için uğraştıklarını söyledi.

Bu günkü etkinliğin doğru yolda olduklarının bir işareti olduğunu ifade eden Keleş, “Onları hayata hazırlamamız lazım. Sosyal etkinliklerin içine çekmemiz lazım. Uzun ve yorucu bir çalışma sonucu bu gösteriyi hazırladılar. Ben emeği geçenlere teşekkür ederek, iyi seyirler diliyorum.” dedi.

Çevre sağlığı ve kullanılan malzemelerin geri dönüşümü çevreye ve ekonomiye katkısının anlatıldığı müzikli tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı.oynandı.