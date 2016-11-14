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Karapınar'da Öğrenci Meclis Başkanlığı seçimi

14 Kasım 2016 Pazartesi, 18:00
Karapınar'da Öğrenci Meclis Başkanlığı seçimi

KONYA (AA ) – Milli Eğitim Bakanlığının Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi kapsamında Karapınar İlçe Öğrenci Meclis Başkanlığı seçimleri yapıldı.

Öğretmenevi toplantı salonunda yapılan seçimlere 7 aday katıldı. Seçimler sonucunda 16 oy alan Meke Anadolu Lisesi öğrencisi Rıza Karakaya İlçe Öğrenci Meclis Başkanı oldu.

Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, uygulanan projeyle öğrencilerde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulmasının hedeflendiğini ifade ederek, “Bu kapsamda öğrencilerimiz demokrasi kuralları içerisinde meclis başkanlarını belirlediler. Öğrencimize başarılar diliyorum.” dedi.

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