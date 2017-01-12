Karapınar'da okullar arası yarışmalar tamamlandı

KONYA (AA) – Karapınar ilçesinde Medeniyet Okulu Projesi kapsamında liseler arası “Haydi Konuş Bakalım” adlı münazara yarışması ve ortaokullar arası “Haydi Bil Bakalım” isimli bilgi ve kültür yarışması tamamlandı.

Karapınar Kültür Merkezi’nde yapılan münazara yarışmasında ilçe şampiyonu olan Karapınar Meke Anadolu Lisesi, Konya’da yapılacak yarışmada Karapınar’ı temsil etmeye hak kazandı.

Ortaokulların yarışmasında ise Karapınar Cumhuriyet Ortaokulu, 18 sorudan 15’ine doğru cevap vererek ilçe birincisi oldu. Karapınar İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Güzelkışla Ortaokulu ise üçüncü oldu.

Program sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç tarafından öğrencilere hediye verildi.