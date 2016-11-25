Karapınar'da pazar yeri yer tahsisi yapıldı

KONYA (AA) – Karapınar Belediyesi tarafından Kale Mahallesi Akın Caddesi üzerinde yaptırılan kapalı sebze pazarında esnaflara yer tahsisi, çekilen kurayla belirlendi.

Belediye Başkanı Mehmet Yaka gazetecilere yaptığı açıklamada, kapalı sebze pazarının bölgenin en büyük pazar yerlerinden birisi olduğunu söyledi.

Yaka, “9 bin metrekarelik kapalı alana sahip pazar yeri, kenetli çatı malzemesiyle kapatılmış uzay kafes çatı sistemi uygulanmıştır. Kapalı pazar yeri iç kısımlarında bay bayan mescit, bay bayan ve engelli wc, bebek emzirme odası, iki adet zabıta odası, güvenlik, 160 metrekarelik kafeterya ve restoran gibi bölümlerden oluşmaktadır.” dedi.

“Pazaryeri esnafları daha rahat, sağlıklı bir ortamda görevlerini ve satışlarını yapacaklardır” diyen Yaka, “Ayrıca 400 metrekarelik açık çay bahçesi ve çocuk oyun alanları da bu proje içerisinde yer almaktadır. Pazar içerisinde güvenlik, ses ve kamera sistemi bulunmaktadır. Çarşamba günleri hizmet verecek olan semt pazar yerinin dışındaki alan çok amaçlı olarak kullanılacaktır. Açılışını aralık ayı içerisinde gerçekleştireceğimiz kapalı pazarın esnaflarımıza ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

Yaka, daha sonra Karapınar noteri huzurunda ilk çekilişi yaptı. Kurada önce isimler ardından tezgah numaraları belirlendi.

Belediye Meclis Salonu’nda Karapınar Noteri Zeliha Taşbaş Gürbüz huzurunda yapılan kura çekimine Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Karapınar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Zengin ve pazar esnafı katıldı.