Karapınar'da polis ekipleri vatandaşlarla bayramlaştı

KONYA (AA) – Kurban Bayramı kapsamında denetimleri arttıran Emniyet ekipleri, trafik kontrolleri sırasında sürücü ve yolcularla bayramlaştı.

Otogar kavşağında yapılan denetimlerde vatandaşlara şeker ikram edildi, sürücüler trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.

Trafik denetimine katılan Karapınar İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbaba, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmeleri için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Sürücülere trafik kurallarına uymaları tavsiyesinde bulunan Akbaba, "Özellikle son yıllarda önleyici trafik tedbirleri neticesinde ülkemizde can ve mal kaybı önemli ölçüde azaldı. Hedefimiz bu rakamları daha da aşağıya çekebilmektir. Yolcularımızın bayramı sevdikleri ile birlikte geçirmeleri için bizler görevdeyiz. Bu uygulamaları sahada yapan Emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

