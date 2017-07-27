Karapınar'da trafik kazası: 2 yaralı

KONYA (AA) – Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halil Y. (50) yönetimindeki 33 VDU 99 plakalı kamyonet, Karapınar-Konya karayolu 5. kilometrede, Mimar Ö’nün kullandığı 16 YZ 466 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücüsü ile aynı araçta bulunan Fatma A. (31) yaralandı.

Bu arada, yaralılardan kamyonet sürücü Halil Y, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk yardıma itiraz ederek güçlük çıkardı. Boyunluk takılarak sedyeye yatırılan Halil Y, sedyeden kalkarak, “belim ağrıyor” diye sedyede yatmaya karşı çıktı.

Bir süre oyalanan Halil Y, daha sonra ambulansa binerek, Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.