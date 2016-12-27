Karapınar'da yaban hayvanlarına yem

KONYA (AA) – Karapınar ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliğinde görevli Asım Niyazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede etkili kar yağışının yaban hayatını olumsuz etkilediğini söyledi.

Her yerin karla kaplı olduğu bölgede hayvanların yi̇yecek bulmada zorlandığını belirten Niyazoğlu şunları kaydetti:

“Doğanın tamamen karla kaplı olmasında dolayıyla özellikle kuşlar yiyecek bulamıyor. Meke gölü, Acıgöl mevkileri, Emirgazi yol kavşağında yemleme çalışması yaptık. Kuşların yoğun olduğu bölgelere buğday kırığı,diğer memeliler ve yırtıcı kuşlar içinde sakatat, mezbahana atıkları bırakıyoruz. Doğanın dengesi için yaban hayvanlarının hayatta olması önemli. Yemleme çalışmalarımız devam edecek.”