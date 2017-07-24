Karapınar'da yaralı kuş tedavi altına alındı

KONYA (AA) – Karapınar ilçesinde yol kenarında bulunan yaralı Delice doğan kuşu, tedavi edilmek üzere Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği ekiplerine teslim edildi.

Kayalı Mahallesi’nden dönen Kazım Özenli, yol kenarında bir kuşun hareketsiz şekilde durduğunu gördü.

Kazım Özenli, yanına gittiğinde yaralı olduğunu gördüğü kuşu, evine götürerek, Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliğinden yardım talep etti.

Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği görevlilerince teslim alınan ve Delice doğan olduğu belirlenen yaralı kuş, tedavi altına alındı.



Elektrik direğine çarparak yaralandığı tahmin edilen kuşun, tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı bildirildi.