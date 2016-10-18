Karapınar'daki Trafik Kurbanları Anıtı'nda düzenleme

KONYA (AA) – Konya’nın Karapınar İlçesi’nde 24 Ekim 1997 yılında yolcu otobüsü ile tankerin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 48 kişi anısına yapılan Trafik Kurbanları Anıtı’nda düzenlemeler yapıldı.

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Kesmez Mahallesi’nde yaptığı açıklamada, anıt çevresinin düzenlenmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu konuda fen işleri müdürlüğü ekiplerinin çevre düzenlemesine başladığını aktaran Yaka, “Ekiplerimiz, Kesmez Mahallesi’nde bulunan anıtın girişindeki zemine soğuk asfalt serimi, duba montajı, kilitli parke taş döşeme ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çevre düzenlemesi ile anıt etrafı daha güzel bir hale getirilecek.” şeklinde konuştu.