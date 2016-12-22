Karapınar'dan Halep'e yardım tırı

KONYA (AA) – Hayrat İnsani Yardım Vakfı Karapınar Temsilciliğinin hazırladığı 1 tır dolusu gıda, düzenlenen törenle Halep’e uğurlandı.

Hayrat İnsani Yardım Vakfı Karapınar Temsilcisi Vehbi Aydınlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye’deki mazlum halka daha önce de bir tır yardımda bulunduklarını söyledi.

Suriye halkına sadece Türk milletinin yardımda bulunduğunu dile getiren Aydınlı, şunları kaydetti:

“Müslüman coğrafyası bir zulüm altındadır. Müslümanlar olarak buna dur demek zorundayız. Karapınarlı vatandaşlar ve iş adamlarının katkıları ile 15 ton patates ve 12 ton un toplanmış ve Halep’e ulaştırılmak üzere yola çıkmıştır. Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı zor şartları hepimiz düşünmeliyiz ve dayanışma örneği göstermeliyiz. Onlara yardım eli uzatmalıyız. Bu konuda duyarlı olan Karapınar halkına teşekkür ederim”

Konuşmanın ardından tır dualarla yola çıkarıldı.