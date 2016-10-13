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Karapınar'ın tarihi çeşmesi restore ediliyor

13 Ekim 2016 Perşembe, 17:40
Karapınar'ın tarihi çeşmesi restore ediliyor

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KONYA (AA) – Konya Büyükşehir Belediyesi, Karapınar ilçesindeki Tarihi Sarı Selim Çeşmesi’nde restorasyon çalışması başlattı.

Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu II. Selim’in, Konya Sancak Beyliği yaptığı dönemde Karapınar’da yaptırdığı eserler arasında yer alan ve yıllar içinde tahrip olan Sarı Selim Çeşmesi, Konya Büyükşehir Belediyesince restore edilmeye başlandı.

Tarihi çeşmenin etrafının temizlenip, yıkılan yerlerin onarılacağı ve yan tarafında bulunan tarihi üç su havuzunun da koruma altına alınacağı öğrenildi.

Karapınar

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