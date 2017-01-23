Karatay Çocuk Evlerinde umre heyecanı

KONYA (AA) – Konya Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı Karatay Çocuk Evleri Sitesinde kalan 5 çocuk umreye gönderildi.

Karatay Çocuk Evleri Sitesinden yapılan açıklamada, korunma ve bakım altında bulunan çocuklar arasında Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şerif yarışması yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, yarışmada dereceye giren 5 çocuğun, öğretmen nezaretinde, Konyalı hayırseverlerin ve İl Müftülüğünün katkılarıyla 10 günlüğüne umre ziyaretine gönderildi kaydedildi.