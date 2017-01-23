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Karatay Çocuk Evlerinde umre heyecanı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 12:35

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KONYA (AA) – Konya Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı Karatay Çocuk Evleri Sitesinde kalan 5 çocuk umreye gönderildi.

Karatay Çocuk Evleri Sitesinden yapılan açıklamada, korunma ve bakım altında bulunan çocuklar arasında Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şerif yarışması yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, yarışmada dereceye giren 5 çocuğun, öğretmen nezaretinde, Konyalı hayırseverlerin ve İl Müftülüğünün katkılarıyla 10 günlüğüne umre ziyaretine gönderildi kaydedildi.

Karatay Çocuk Evlerinde ûmre

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