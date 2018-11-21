KARATAY MEVSİM ŞARTLARİNDAN ETKİLENMEYEN MODERN KAPALİ PAZAR MARKETLERLE DONATİLDİ
Karatay Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı 16 kapalı pazar market özellikle kış mevsiminde vatandaşların ve pazarcı esnafının soğuktan etkilenmeden alış veriş gerçekleştirmesini sağlıyor.
Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, ilçe genelinde pazar yerlerinin üzeri kapatılarak hem estetik bir görünüme kavuştuğunu hem de vatandaşın daha rahat alışveriş yapmasına imkan sağlandığını söyledi. Başkan Hançerli, Erler Mahallesine kazandırılan kapalı pazar marketin çevre düzenlemesinin tamamlanabilmesi için çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini vurguladı. Karatay’da pazar yerlerini cadde ve sokaklarda kurulmaktan kurtardıklarını belirten Başkan Hançerli, pazar marketleri çevresinin betonarme duvar ve üzerine şeffaf kaplama ile tamamen kapatıldığını söyledi. Çatı kaplamasının çelik konstrüksiyon ve opak kaplama ile yapıldığını belirten Başkan Hançerli; kapalı pazar marketlerin içerisinde mescit, bay-bayan-engelli WC, çay ocağı, elektrik odası, ve güvenlik odası yer aldığını söyledi.
Karatay’daki tüm pazar yerlerinin üstü kapatıldı
Başkan Hançerli göreve geldikleri günden bu yana ilçe merkezine Sedirler, Karkent, Çimenlik, Kumköprü, Uluırmak, Karşehir, Çatalhöyük, İstiklal, Selim Sultan, Keçeciler, Başak ve Erler kapalı pazar marketlerini kazandırdıklarını belirtti. Karatay’daki tüm pazar marketlerin üstünün kapatıldığını dile getiren Başkan Hançerli; vatandaşların hava şartlarından etkilenmeden rahatça alış veriş yapabilmeleri için çalıştıklarını vurguladı.
6360 Sayılı Yeni Büyükşehir Yasası’nın gereğini uyguladık
Yeni Büyükşehir Yasası ile Karatay’a bağlan İsmil, Ovakavağı, Hayıroğlu ve Yarma mahallelerine de kapalı pazar marketler yaptıklarını ifade eden Başkan Hançerli, ilçe merkezindeki olanakları merkeze uzak mahallelere ulaştırma gayreti içerisinde olduklarını dile getirdi. 6360 Sayılı Yeni Büyükşehir Yasası’nın gereğini uyguladık diyen Başkan Hançerli çalışmaların hız kesmeden süreceğini belirtti.
“Karatay’daki imkanları komşu ilçelerimize de taşıdık”
Başkan Hançerli Derbent ve Ahırlı ilçelerine yapılan kapalı pazar marketlerin tamamlanarak hizmete açıldığını, Akşehir kapalı pazar market inşaatında da sona gelindiğini dile getirdi.
Başkan Hançerli, mevsim şartlarına göre yanları açılır kapanır şekilde dizayn edilen pazar marketlerin, nişan ve düğün gibi organizasyonların yapılması için de uygun alanlar sağladığını vurguladı.
M.SARIKULAK
-
Ortaokul öğrencileri, hadisleri mozaiklere taşıdı
-
Vali Akın'dan AA Kırşehir Bürosu'na ziyaret
-
Kırşehir'de Mevlid-i Nebi Hat ve Tezhip Sergisi açıldı
-
Şairler AEÜ'nin düzenlediği etkinliğinde buluştu
-
Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri
-
“Soğan fiyatları düşüş eğilimine girdi”
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
İlk yardım eğitimi neleri kapsarKazalar, insanın önüne geçemediği doğal olaylardır. Bunlar, bazen afet, bazen doğa kaynaklı olaylardır ve bazen de insanın sebebiyet verdiği olaylar olabilmektedir. Yangın, afet, sel, deprem gibi doğa olayları karşısında insanın yapabileceği en önemli şey, öncesinden tedbir almaktır, bu tip olaylar öncesinden haber alınabilecek durumlar olmadığı için öncesinde önlem almak bir anlamda daha az kayıp ile […]