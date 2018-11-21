KARATAY MEVSİM ŞARTLARİNDAN ETKİLENMEYEN MODERN KAPALİ PAZAR MARKETLERLE DONATİLDİ

Karatay Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı 16 kapalı pazar market özellikle kış mevsiminde vatandaşların ve pazarcı esnafının soğuktan etkilenmeden alış veriş gerçekleştirmesini sağlıyor.

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, ilçe genelinde pazar yerlerinin üzeri kapatılarak hem estetik bir görünüme kavuştuğunu hem de vatandaşın daha rahat alışveriş yapmasına imkan sağlandığını söyledi. Başkan Hançerli, Erler Mahallesine kazandırılan kapalı pazar marketin çevre düzenlemesinin tamamlanabilmesi için çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini vurguladı. Karatay’da pazar yerlerini cadde ve sokaklarda kurulmaktan kurtardıklarını belirten Başkan Hançerli, pazar marketleri çevresinin betonarme duvar ve üzerine şeffaf kaplama ile tamamen kapatıldığını söyledi. Çatı kaplamasının çelik konstrüksiyon ve opak kaplama ile yapıldığını belirten Başkan Hançerli; kapalı pazar marketlerin içerisinde mescit, bay-bayan-engelli WC, çay ocağı, elektrik odası, ve güvenlik odası yer aldığını söyledi.

Karatay’daki tüm pazar yerlerinin üstü kapatıldı

Başkan Hançerli göreve geldikleri günden bu yana ilçe merkezine Sedirler, Karkent, Çimenlik, Kumköprü, Uluırmak, Karşehir, Çatalhöyük, İstiklal, Selim Sultan, Keçeciler, Başak ve Erler kapalı pazar marketlerini kazandırdıklarını belirtti. Karatay’daki tüm pazar marketlerin üstünün kapatıldığını dile getiren Başkan Hançerli; vatandaşların hava şartlarından etkilenmeden rahatça alış veriş yapabilmeleri için çalıştıklarını vurguladı.

6360 Sayılı Yeni Büyükşehir Yasası’nın gereğini uyguladık

Yeni Büyükşehir Yasası ile Karatay’a bağlan İsmil, Ovakavağı, Hayıroğlu ve Yarma mahallelerine de kapalı pazar marketler yaptıklarını ifade eden Başkan Hançerli, ilçe merkezindeki olanakları merkeze uzak mahallelere ulaştırma gayreti içerisinde olduklarını dile getirdi. 6360 Sayılı Yeni Büyükşehir Yasası’nın gereğini uyguladık diyen Başkan Hançerli çalışmaların hız kesmeden süreceğini belirtti.

“Karatay’daki imkanları komşu ilçelerimize de taşıdık”

Başkan Hançerli Derbent ve Ahırlı ilçelerine yapılan kapalı pazar marketlerin tamamlanarak hizmete açıldığını, Akşehir kapalı pazar market inşaatında da sona gelindiğini dile getirdi.

Başkan Hançerli, mevsim şartlarına göre yanları açılır kapanır şekilde dizayn edilen pazar marketlerin, nişan ve düğün gibi organizasyonların yapılması için de uygun alanlar sağladığını vurguladı.

M.SARIKULAK