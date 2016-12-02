Karatay'da muhtarlar toplantısı

KONYA (AA) – Merkeze bağlı Karatay ilçesinde mülki erkan muhtarlarla buluştu.

Karatay Kaymakamı Bekir Yılmaz, Aziziye Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, toplantıların her ay düzenleneceğini, buradaki amacın istişare yaparak ilçede yaşanılan sorunların tespiti ve kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulmasında adımlar atmak olduğunu söyledi.

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli de muhtarlarla her ay düzenli yaptıkları toplantılarla ilçede işlerin sorunsuz yürüdüğünü ifade etti.

Yapılan çalışmaların ve bu toplantılardan kazanılacak istişarelerin 4-5 yıl içerisinde Karatay’da büyük değişimler yaşatacağını belirten Hançerli, Karatay’ın yapılan çalışmalarla çağ atlayacağını dile getirdi.

Yapılan konuşmaların ardından muhtarlar mahalleleri ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini açıkladı.

Toplantıya, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Büyükmanav, İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Arslantürk, muhtarlar, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.