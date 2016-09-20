ÇANKIRI (AA) – Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde bayramlaşma programı yapıldı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, yaptığı konuşmada, tüm çalışanların geçmiş Kurban Bayramını kutladı.

15 Temmuz Darbe Girişiminden sonra ilk dini günün Kurban Bayramı olduğunu anımsatan Aydınlı, “Ülkemizin aydınlık geleceği açısından hepimiz aslında umutluyuz, ümitvarız, gelecek hepimizin, sadece birilerinin değil. Ülke birliği vatan bütünlüğü içerisinde inşallah biz bu günleri yeni nesiller için aşacağız.” dedi.