Karatepe: Anayasanın dokunulmayan 15-20 maddesi kaldı

Tüketiciler Birliği Genel Merkezi tarafından düzenlenen ’Yeni Cumhurbaşkanlığı Modeli Ne Getiriyor’ konulu konferans düzenlendi. Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen konferansa, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ve davetliler katıldı. Konferansta konuşan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şükrü Karatepe, 1982 anayasasının askeri bir tüzük olduğunu söyleyerek, bu anayasayı kimsenin istemediğini dile getirdi. Karatepe, “Yeni Anayasa süreci ve yapılan teklif ne getirir konusunda sohbet edeceğiz. Neden yeni bir Anayasa Türkiye’ye zorunlu sorusunun cevabını aramaya başlayacağız. Yeni Tüzük ise neden başkanlık sistemi ikinci sorusunu açmaya çalışacağım, mevcut önerge nasıl hazırlandı sorusuna tarafsızlık getirmeye çalışacağım, önerge içeriği asıl hatlarıyla nelerdir ve bu tatmin edici mi konularını saptama ettim. Ben bu teklifin hazırlanmasındaki komisyona başkanlık yaptım. Yeni tüzük neden zorunlu diye soracak olursanız, bu 1982 anayasasıyla alakalı bir durumdur” ifadelerini kullandı.

1982 anayasasından kimsenin hoşnut olmadığını kaydeden Karatepe, “1982 anayasasından hoşnut olunmadığını, tüm siyasi görüşlerin ve her birimizin bundan rahatsız olduğunu biliyoruz. Bu tüzük her şeyden önce bir darbe anayasasıdır. Darbeciler yaptığı için kötüdür. Darbeciler bir defa modası geçmiş bir metotla hazırlamışlar. Türkiye’nin fazla önemli bir katı kominizim tehlikesi var ve bunun karşı diğer ideolojiler var. Bu çatışmaları hesaba katarak yapmışlar. Böyle olunca da fazla katı bir anayasa yapmışlar. Bir ideoloji doğrultusunda yani hepsini beraber yaşatan bir metin olması gerekirken onlar yalnızca belirli bir ideoloji doğrultusunda bakmışlar ve o ideolojiye mensup olanların hakkının olduğunu, diğerlerinin ise olmadığını düşünmüşler” diye konuştu.

Yeni tüzük çalışmalarını değerlendiren Karatepe, “Şu Anda anayasanın dokunulmayan 15-20 maddesi kaldı. Onun dışarıda tamamına dokunuldu. Tamamı elden geçiyor. Böyle bir metin ortaya çıktı. Bu metin değişecek ve bu metine tarafından şöyle bir koşul ortaya çıkacak. bir defa yasama yürütmeden ayrılıyor. Biz vatandaş olarak sandığa gidiyoruz ve oy veriyoruz” şeklinde konuştu.

(Turan Bulut/İHA)