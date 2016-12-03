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Karaya Oturan Rus gemisinin mürettebatı kurtarıldı

İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren etkin olan şiddetli lodosun etkisiyle bir Rus gemisi 21.00 sıralarında Kartal’da karaya oturmuştu.

03 Aralık 2016 Cumartesi, 00:53
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İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren etkin olan şiddetli lodosun etkisiyle bir Rus gemisi 21.00 sıralarında Kartal’da karaya oturmuştu. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarının şiddetli lodosa takılmıştı. Bunun üstüne kıyı emniyeti ekipleri kurdukları iskele ile takriben 3 saatlik alıştırma sonucunda gemide kalan 14 mürettebatı halat ve can simidi yardımı ile kurtarıldı.

Murat Solak

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