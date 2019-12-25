Karayolları 61. Kırşehir Şube Şefliği yeni binasında
KIRŞEHİR (AA) – Karayolları 61. Kırşehir Şube Şefliği, yapımı tamamlanan yeni hizmet binasına taşındı.
Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Akın, kurumun yeni binasını ziyaret ederek incelemede bulundu.
Kara yolu ulaşımının sorunsuz sağlanması için çalışan Karayolları Şefliği'nin daha modern bir binada hizmet vermeye başladığını belirten Akın, kış şartlarında vatandaşların yolculuklarını güvenli bir şekilde tamamlamaları için gereken önlemleri aldıklarını ifade etti.
Karayolları 61. Kırşehir Şube Şefliği'nin, daha önce Kayseri-Ankara yolunda yer alan bir binada hizmet verdiğini dile getiren Vali Akın, şunları kaydetti:
"Şefliğimiz bundan sonra yeni binasında hizmetlerine devam edecek. Kurum çalışanlarımıza yeni hizmet binasının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın yolculuklarını güvenli bir şekilde tamamlamaları için görev alanına göre Karayolları teşkilatımız ve ilgili kurumlarca her türlü tedbiri almış bulunuyoruz. Kış aylarında, vatandaşlarımızın ulaşım ve seyahatlerinde can ve mal güvenliğini sağlamak adına alınan bu tedbirlerin icrasını da yakından takip ediyoruz."
Karayolları Kayseri 6. Bölge Müdürü Ahmet Turan Gülhaş da Kırşehir'de yürütülen kara yolları çalışmaları ve kış mevsimi nedeniyle alınan tedbirler hakkında teknik bilgi verdi.
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