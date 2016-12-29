Karda mahsur kalan araçları çekiciler kurtarıyor

KONYA (AA) – Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı ve buzlanma, Beyşehir ve Seydişehir ilçelerinde de günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı, fırtına ve buzlanma nedeniyle şehirler arası yollarda da ulaşımda yer yer aksamalar yaşandı.

Araçlarına kar lastiği takmadan yola çıkan zincirsiz, takoz ve çeki halatı bulundurmayan sürücüler yollarda kaldı.

Yoldan çıkan ve yolda kalan araçların yardımına ise bölgedeki çekiciler yetişirken, kurtarıcı operatörü Musa Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günlerdir kar yağışının etkili olduğu Konya’da her ilçede farklı kar yüksekliklerinin olduğunu söyledi.

Kar, fırtına ve buzlanma nedeniyle gün boyu mesai yaptıklarını belirten Şahin, “Konya’yı Antalya ve Isparta istikametine bağlayan Seydişehir ve Beyşehir güzergahlarında yolda mahsur kalan çok sayıda araca müdahale ettik. Ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü bölgede, deyim yerindeyse sürücülerin imdadına hızır gibi yetişiyoruz. Bu yıl uzun yola çıkan sürücülerin biraz da bilinçli hareket ettiğini gördük. Ama kar lastiği ve zincir takmadan tedbirsiz olarak uzun yola çıkanlar da hala var.” dedi.