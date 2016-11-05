Karda yiyecek bulamayan kuşlar buğday deposunu mesken tuttu

İlçede etkin olan yoğun kar yağışı, ırk değin hayvanları da negatif etkiledi. Kar yağışından dolayı gıda bulmakta zorluk çeken binlerce kuş, Hacı Cemal Aknur’a ait buğday deposunu mesken tuttu. Kuşların karınlarını beslemek için gün boyu ambarının önünden ayrılmadığını söyleyen Hacı Cemal Aknur, “ilçemize kış erken geldi. Havanın sıcaklığına aldanan serçe kuşları, aniden kendilerini kış ayının içinde buldular. Her taraf beyaz örtüyle kaplanınca, yem bulmakta güçlük çeken binlerce kuş buğday ambarımıza akın etti. Biz yazın burada buğday alımı yaptığımız için, tohumluk stoklarımız vardı. Kar erken yağınca tarlalarımıza tohumda atamadık. Burada biriktirdiğimiz tohumluk buğdaylarımız baştan sona binlerce kuş aç kalıp ölmekten kurtuldu” dedi.

“Kuşlara sahip çıkmazsak hepsi açlıktan ölür”

Binlerce serçe kuşuna yem verdiklerini dile getiren Ataksan Tarım Firması yetkilisi Murat Aknur ise, “Biz de ambarımızı kapatırsak, bu kuşlar ne yapar, nereye gider? Hepsi açlıktan ölür. Bu kuşlar akşam olunca da burayı terk etmiyorlar. Sabaha dek evlerimizin çatısında bekliyorlar. Biz de annemizin babamızın hayrına bunlara bakıyoruz. Karın yoğun yağdığı bugünlerde mutlaka ev ya da meslek yerimizin önlerine gıda bir şeyler bırakmalıyız. Ademoğlu olarak doğanın dengesini korumalıyız. Biz binlerce serçe kuşumuzla çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

VEYSEL EŞİN