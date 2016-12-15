Kardan dolayı mahsur kalan hasta uzun uğraşlar sonucu hastaneye ulaştırıldı

Samsun’un merkez ve ilçelerinde kar yağışı ve buzlanmaya karşısında belediyeler çalışmalarına devam ederken, Samsun’da şu anda kapanan mahalle yolu olmadığı bildirildi. ara sıra yağan kar yağışı sebebiyle kırsal kesimlerde ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşansa da Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekiplerinin etkin ve planlı çalışmaları ile ulaşım aksatılmıyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerini kapsayan 4 merkez ilçede 9 greyder, 7 buldozer, 18 loder, 17 traktör beko, 15 kar bıçaklı kamyon ve 12 solüsyon tankeri, 16 ilçede ise toplam 27 greyder, 9 buldozer, 15 loder, 54 traktör beko, 27 kar bıçaklı kamyon, 2 küçük case, 12 solüsyon tankerinden oluşan 150 araçlık iş makine parkını ve operatörleri ilçelerde hazır bekletiyor. Daire Başkanlığı, karla mücadeleye katılacak 300 personel de görevlendirdi.

İlkadım Belediyesi ekipleri de gece dondurucu soğuğun etkisiyle buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına devam ediyor. İlkadım ilçesinde etkisini artarak bildiren kar yağışının olumsuz sonuçlarını ortadan uyandırmak için tedbirler aldıklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “İlçemizde gece ayazında buzlanmaya aleyhinde ekiplerimiz, gece geç saatlerden sabahın birincil ışıklarına kadar belli başlı arterler, sokak ve sokaklarda tuzlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Deniz seviyesinden yüksel mahallerimizde kapanan yolları, kepçe ve greyder vasıta ve ekipmanlarımızla açmaktayız. Vatandaşlarımızın karın negatif neticelerini ortadan kaldırmak için kurduğumuz ekibimizle halkımızın hizmetindeyiz. Gece buzlanma tehlikesine karşı tuzlama, kapanan yolları açma, kaldırımların üstünü kar küreme ile hayatı normale dönüştürmek için çalışıyoruz. Yoğun kar yağışına önlem için gece gündüz vardiya halinde oluşturulan 40 kişilik ekibimiz ile birlikte 3 adet greyder, 4 adet kepçe, 6 adet cays, 1 adet yükleyici, 2 adet tuzlama arabulucu, 1 adet kar küreme aracı ile 24 saat görevlerinin başındalar” dedi.

Samsun’un bazı ilçelerinde bu gece yaşanan asgari sıcaklık ise eksi 12 derece olarak ölçüldü. Akşam saatlerinde başlayan buzlanma vatandaşların yolda yürümesini zorlaştırırken, araçlar için de risk oluşturdu. Meteoroloji 10. Alan Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden (BTUM) alınan bilgiye takriben, havanın dün gece merkez dahil sahildeki ilçelerde eksi 2, yüksek ilçelerde ise eksi 7 ile 12 dereceye değin düştüğü bildirildi. BTUM’dan yapılan açıklamada, bugün için yağış beklenmediği, bugünden daha sonra yağışların pazar gününe değin kıyılarda karla karışık yağmur ve kar iç kesimlerde ise kar biçiminde olacağı açıklama edildi.

Gökhan içkilli-Kenan Akyüz

SAMSUN