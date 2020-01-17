Kardan kapanan yolda mahsur kalan işçileri özel idare ekipleri kurtardı
SİVAS (AA) – Sivas’ın Kangal ilçesinde kar yağışı dolayısıyla kapanan yolda mahsur kalan işçiler, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.
Özel İdareden yapılan açıklamaya göre, Höyüklü mevkisindeki televizyon vericilerinin bulunduğu istasyona bakım için giden teknik personelin aracı, bölgede etkili olan kar yağışı dolayısıyla kapanan yolda mahsur kaldı.
İşçilerin Kangal İlçe Özel İdare Müdürlüğünden yardım istemesi üzerine bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin iş makineleriyle yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından yol ulaşıma açılarak işçiler kurtarıldı.
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