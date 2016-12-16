Kardan korunmak için ayağına poşet giyen Kadirin babasından teşekkür

Gaziantep’te delik ayakkabılarını kardan gözetmek için ayaklarına giydiği poşetle görüntülenen 11 yaşındaki Kadir Kürşat’ın dramı yürekleri burkmuş, kamuoyunda büyük bir akustik uyandırmıştı. Yapılan haber üstüne Kadir Kürşat’a çok sayıda birey iyilik etmek istedi. Kendisine ulaşan bir çok aklıselim vatandaşın olduğunu belirten Baba Nihat Kürşat, oğlunun durumu birazcık abarttığını belirterek, oğluna ve ailesine bakabilecek bir durumda olduğunu ifade etti. Alınganlık gösterenlere teşekkür eden baba Nihat Kürşat, “Sabah saatlerinden itibaren telefonum susmadı. Herkes yardım etmek istediğini, bot edinmek istediğini söylüyor. Ben aileme ve çocuğuma bakabilecek güçteyim. Alınganlık belirten herkese teşekkür ederiz. Fakat bundan böyle lütfen kimse aramasın” diye konuştu.

Nihat Kürşat, but oğlunun okuldan kendisinin ayrılmak istediğini belirterek, derslerinin fena olması nedeniyle okulu bıraktığını kaydetti. Ayrıca Baba Kürşat, oğlunun ayakkabısını yeni almasına rağmen su çektiği için poşet giydiğini söyledi.