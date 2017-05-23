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Kardemir Karabükspor Konyadan puansız döndü

Maç sonu açıklamalarda yer alan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, “Atiker Konyaspor takımını tebrik etmek istiyorum.

23 Mayıs 2017 Salı, 11:37

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Maç sonu açıklamalarda yer alan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, “Atiker Konyaspor takımını tebrik etmek istiyorum. Bizden iyi taraf olan onlardı. Neticesinde de şampiyon gelen taraf onlar oldu. Bugün fazla fena bir Karabükspor vardı sahada. Özellikle birincil benzeri fiilen kötü bir futbol oynadık, bunu kabul edebiliriz. Fazla kolay hatalar yaptık, rakibimize karşısında birebirlerde çok etkisizdik. Fazla top kayıpları yaptık. Dolayısıyla buradan mağlubiyetle dönüyoruz” dedi.

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