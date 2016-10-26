“Kardeş okuldan” köy okuluna kırtasiye yardımı

SİVAS (AA) – Sivas’ın Şarkışla ilçesinde Kardeş Okul Projesi kapsamında Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Dökmetaş köyündeki ilkokul öğrencilerine harçlıklarıyla aldıkları kırtasiye malzemelerini verdi.

Lise öğrencileri, Kaymakam Akif Pektaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergenin de katılımıyla köydeki okulda diğer öğrencilerle pasta kesti.

Kaymakam Pektaş, öğrencilere anlamlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halit Seyfullah Aydoğan da Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Temsilcisi Aybars Kürşat Kaya ve beraberindeki 14 öğrencinin Dökmetaş köyündeki ilkokulu kardeş okul olarak belirlediğini ifade ederek, “Biz de köydeki okulu ziyaret ederek okulun kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladık.” dedi.