Kardeşler köyünün kadınları fırını “kardeşlik” için yakıyor
KAYSERİ (AA) – ERGÜN HAKTANIYAN – Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Kardeşler köyünde gelin kaynana, eş dost, arkadaş olan kadınlar, köydeki fırında imece usulüyle düğünlerde, bayramlarda ve kendi sofralarında tüketmek için ekmek yapıyor.
Kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Kardeşler köyünde yaşayan kadınlar, köyde bakkal olmaması nedeniyle bir araya gelerek düğün, bayram ve kendi sofralarında tüketmek için fırında imece usulüyle birbirinden güzel ekmekler, çörekler, keteler pişiriyor. Köyde bulunan fırının bacaları, düğün, bayram ve yer sofralarındaki ikramlıkların hazırlanması için aralıksız tütüyor.
İmece geleneğini yaşatan kadınlar, sabah erkenden fırını yakıyor. Erken vakitlerde yoğurulan hamurların bir kısmından kete, pide, çörek, börek, diğer kısmından ise köy halkının çok sevdiği katmer pişiriliyor.
Komşularının hazırlıklarına yardım eden kadınlardan 62 yaşındaki Sabiha Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlardan bu tarafa tandır ekmeği yaptığını söyledi. Ocaklarda katmer, kete, peynirli, ıspanaklı ekmek ve börek pişirdiklerini anlatan Şeker, sabah erken saatlerde kalkıp ocağı yaktıklarını ifade etti.
Şeker, günün farklı saatlerinde fırına gelen kadınların ihtiyaçlarına göre ekmek yaptığını belirterek "Burada yapılan ekmekler, düğünlerde, toplantılarda, kınalarda, bayramlarda yenilir. Fazla olan ekmekleri de daha sonra yemek için dolaplara koyuyoruz." diye konuştu.
– "Beraber kazanır, beraber yeriz"
Herkesin ekmeğini köy tandırında, fırında yaptığını aktaran 43 yaşındaki Nazile Özsolak da "Köyümüzde herkes ekmeğini burada yapar. Yakacağını, hamurunu kendi getirip burada ateşini yakar. Burada yapıp başkasına satmazlar. Düğünlerde, bayramlarda, kendi evimizin ekmeğini de burada yaparız. Bizim köyümüzde ne bakkal ne market var. Hiçbir şey yok." dedi.
Kışın şehir merkezinde, yazın köyde kaldıklarını dile getiren Özsolak, şöyle konuştu:
"Yazın gelmesini dört gözle bekliyoruz. Şehir merkezindeki herkese buradan ekmek yapsak kimse yok demez. Ekmeklerimiz çok lezzetli. Artık çarşıda satılan ekmekleri yemek istemiyoruz. Köy ekmeği, tandır ekmeği yemek istiyorlar. Bizim köyümüzde gelin kaynana hepsi bir arada oturur. Ekmeğimizi de beraber yapar beraber bölüşürüz. Aşımız ekmeğimiz ortada. Beraber kazanır, beraber yeriz."
Ekmek yapan kadınlardan 71 yaşındaki Hatice Özsolak ise fırına gelen kadınların keyifle ekmeklerini yaptıklarını anlattı.
-
Sivas'ta otomobil devrildi: 6 yaralı
-
Kaymakam Erdem'e hayırlı olsun ziyareti
-
Cumhuriyet Teknokent hız kesmeden teknoloji üretiyor
-
Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Ağralı'dan anız uyarısı
-
Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü
-
Kardeşler köyünün kadınları fırını “kardeşlik” için yakıyor
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.