Kargo araçlarıyla kaçak silah sevkiyatı

KONYA (AA) – Konya’da iki kargo aracına gerçekleştirilen kaçak silah operasyonunda, çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kargo araçlarıyla kaçak silah sevkiyatının yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Merkez Karatay ilçesi Büsan Sanayi civarında durdurulan iki kargo aracında, kaçak üretilen kısa ve uzun namlulu 358 av tüfeği, 21 kurusıkı tabanca, 22 havalı tüfek, 5 zıpkın, 228 şarjör, 4 bin kuru sıkı mermisi, 24 paket havai fişek, 400 av fişeği, 200 boş havai fişek kapsülü ele geçirildi.

Araç sürücülerinin ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.