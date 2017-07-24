Karı koca 43 yıldır madeni para kolleksiyonu yapıyor

KONYA (AA) – Karapınar ilçesinde yaşayan Saffet Sonkaya (60) ve Tülin Sonkaya (56) çifti, 43 yıldır madeni para biriktiriyor.

İlçede cafe işletmeciliği yapan çift, gelen müşterilerine eski paraları ve tarihini anlatıyor.

Lise döneminde harçlıklarını harcamayıp sakladığını belirten Tülin Sonkaya, metal paralarının yanı sıra bazı tarihi eşyaları da sakladığını belirtti.

Evlendikten sonra eşiyle bu koleksiyona devam ettiklerini anlatan Tülin Sonkaya, şunları kaydetti:

“Paraları harcamayıp sakladım ve yıllar geçtikçe koleksiyonumuz genişledi. 1942 yılının parası bile var. Eski paraların, kuruşların, delikli paraların, hepsinin ayrı ayrı hatıraları var. Yaklaşık 150’ye yakın tarihi para var. Bu paralar millet olarak yokluklarımıza, fakirliklerimize, sıkıntılarımıza, sevinçlerimize, zor günlerimize, darbelerimize ve hatta çocukluk dönemlerimize şahitlik etti. Elime çocukluk günlerimde babamın, dedemin verdiği metal paralar geçtiğinde o günlerime geri dönüyorum. Mahalle bakkalımızdan aldığım şekerleri hatırlatıyor. ‘Eski paralarımı satıp para kazanayım’ diye bir düşüncemiz yok. Cafeye gelen müşterimize bu paraları gösterip tarihi bilgileri veriyoruz ve mutlu oluyoruz. O paraları gören genç nesil şaşkınlıklarını saklayamıyor.”