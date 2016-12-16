Karın keyfini çıkardılar

Bursa’nın yüksek noktaları kısa sürede karla kaplandı. Akşam saatlerinde parkları dolduran çocuklar, kardan adam yapıp, kartopu oynadı. Köpeğini gezdiren Faruk Ulukavak isimli yurttaş, “Temenyeri Parkı’nda köpeğimle beraber gezmeye çıktık, fazla hoş bir hava var. Kar yağışı ve hava koskocaman” dedi. Murat Şahinoğlu ise “Uzun zamandır böyle kar yağmasını merakla bekliyorduk. Yağan karın keyfini çıkarmaktayız” diye konuştu. Bursa’nın bir diğer ucundan kar yağdığı için geldiğini söyleyen Ebru Destan Yılmaz, kar yağmasını uzun zamandır beklediğini ve acilen de keyfini çıkardığını söyledi. Vatandaşlar geç saatlere değin karın keyfini çıkardı.