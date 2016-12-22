Karın örttüğü zeminde kıl keçileri

KONYA (AA) – Beyşehir’de, kıl keçi sürülerinin kar üstünde yiyecek bulmak için verdikleri mücadele ilginç görüntüler ortaya çıkarıyor.

İlçenin Yeşildağ ve Kurucuova Mahalleleri arasındaki göl kenarında, sahil yolunda hergün doğada yayılan kıl keçileri beyaza bürünen toprağın üstünde yiyecek arıyor.

Hayvanlar su ihtiyacını ise göl kıyılarındaki tatlı sulardan karşılıyor.

Besicilik işiyle uğraşan Osman Baysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada yaklaşık 6 yıldır bu işi yaptığını ve 200’e yakın kıl keçisi beslediğini söyledi.

Yaz ve sonbahar dönemini geçirdikleri yaylalardan kış mevsiminin gelmesi ile birlikte “kışlak” adını verdikleri göl kıyısına geldiklerini ve buradaki dağlık alanda kurdukları konteyner içerisinde kaldıklarını belirten Baysal, şunları kaydetti:

“Keçi sürülerimiz kar yağışının gelmesi ile birlikte kış dönemini burada geçiriyor. Buraya sürülerimizi yavrulama zamanı olduğu için getiriyoruz. Yavrular dünyaya geldi mi mart ayında tekrar yayladaki mekanlarımıza çıkıyoruz. Bugünlerde gelen kar sulu kar olmadığı için bu koşullarda keçilerimiz beslenimini daha rahat sürdürüyor. Yayılıma çıkarken Yeşildağ ve Kurucuova arasındaki sahil yolunu kullanıyoruz. Bu işi kış döneminde ailemle birlikte zorlanmadan yürütüyoruz.”