Gümrük ve Ticaret Bakanlığı göre geçen ay A derslik Gümrük Müdürlüğüne yükseltilen Gaziantep Karkamış Gümrük Kapısı geçici süreyle kapatılıyor. 63 yıl sonra A sınıf Gümrük Kapısı olan ve ihracat geçişlerine açılan Karkamış Gümrük Kapısında mevcut binanın ve daha alçak yapının yaşanan TIR yoğunluğunu kaldıramadığı ve bu nedenle gerekli çalışmaların yapılabilmesi için takriben 1 aylığına geçişlere kapatıldığı belirtildi. Karkamış Gümrük Kapısına TIR yönlendirilmemesi için öteki gümrük kapılarına yazı gönderilirken diğer gümrük kapılarından Karkamış’a TIR sevkıyatları da geçici süreyle durduruldu. öte taraftan, Karkamış’ta bekleyen mevcut TIR’ların geçişlerinin hafta sonuna kadar devam edeceği belirtilirken iyileştirme döneminde yalnızca insani yardımların Suriye’ye geçişine izin verilecek.

Mustafa Çiçek