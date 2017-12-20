Karlı ve buzlu yolda penguen gibi yürüyün
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Servisi, kayıp düşme neticesi kırık çıkık vakalarıyla doldu. Buzlu yolda düşerek kolunu kıran Atatürk Üniversitesi öğrencisi Gürkan Karaoğlu, eller cepte yürümenin cezasını çektiğini belirtti. Kolu dirsekten kırılan Karaoğlu, Ortopedi Servisinde tedavi altına alındı.
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Recep Dinçer, kış aylarında en çok kırık, çıkık vakasının eller cepte yürümekten kaynaklandığını ifade ederek, “Karlı ve buzlu yolda penguen gibi yürüyün” dedi.
Dr. Recep Dinçer, “Erzurum’da kış memleketinde yaşamaktayız. Karın bol olduğu bir memleket. O yüzden karın, buzun az olduğu yollarda yürümeye dikkat etmeliyiz. Özellikle kalın, yumuşak tabanlı ayakkabı tercihimiz olmalı. Yürürken ellerimiz cebimizde olmamalı. Açık bir şekilde yürümeliyiz. Biz buna penguen yürüyüşü diyoruz. Dengemizi ayarlayacak şekilde kısa küçük adımlarla. Bir sonraki adımı düşünerek ona göre hareket etmeliyiz” diye konuştu.
Öte yandan Erzurum’da buzlu yollarda yürürken düşen vatandaşlar ilginç görüntü oluşturdu.
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