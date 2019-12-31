Karmod, Prefabrik Ofis binasıyla Galataport’ta
İSTANBUL (AA) – Karmod, Prefabrik Ofis binasıyla Galataport Projesi’nde yerini aldı.
Karmod'dan yapılan açıklamaya göre, firma Türkiye’nin önemli projelerine şantiye ve ofis yapılarıyla hizmet vermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda son dönemin öne çıkan projelerinden Galataport için üç katlı prefabrik ofis binası kurulumu tamamlanarak teslim edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Satış Müdürü Abdullah Yüceer, tamamladıkları ofis binasının dünyada lüks segmentte otel işletmeciliği gerçekleştiren Peninsula Grubu'nun, Galataport dahilinde inşa edilecek Peninsula İstanbul Oteli’nin yapım aşamasında kullanılacağını belirtti.
Toplam 555 metrekare büyüklükteki ofis yapılarının projenin yönetici ve mühendislerince kullanılacağını vurgulayan Yüceer, şunları kaydetti:
“İstanbul’un tarihi merkezlerinden Galata ve Karaköy bölgesi içerisindeki bu önemli projede yapılarımızla yer almak heyecan verici. Ümit ediyoruz ki Galataport’a kruvaziyer gemileriyle gelecek turistler İstanbul turizmini hareketlendirecek ve bölge geçmişteki tarihi canlılığına yeniden kavuşacak. Karmod olarak 1986’dan bugüne birikimimizle son dönemde önemli projelerde yer almayı sürdürüyoruz. Yapı çözümlerimiz arasında şantiye ofislerimizle beraber marka konut projelerinin tanıtım ve satış ofisleri de bulunuyor. Peninsula İstanbul Otel için hazırladığımız 3 katlı ofis binası her katta 155 metrekare çalışma alanı olacak şekilde planlandı. Tüm teknik ofis çalışma alanlarının düşünüldüğü binada 6 adet yönetici odasıyla 2 adet geniş metrajlı toplantı odaları da yer alıyor.”
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Karmod, Prefabrik Ofis binasıyla Galataport’ta
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