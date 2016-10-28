Karnından 7 kilogram kist çıkarıldı

KONYA (AA) – Konya’da hızla aldığı kiloları veremediği şikayetiyle hastaneye başvuran Leyla Koç’un karnında fark edilen, iri bir karpuz büyüklüğündeki kitle, 2 santimetrelik kesiden alındı.

Yaklaşık 3 yıldır hızlı kilo aldığını fark eden Koç (23), kilolarını verebilmek için spor ve diyet gibi her türlü yolu denedi. Bir türlü kilo veremediğini, karnının gittikçe şiştiğini ve sertleştiğini gören Koç, Farabi Hastanesine başvurdu.

Yapılan tetkiklerin ardından Koç’un karnından 7 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

– “Kitle 2 santimetrelik delikten alındı”

Hastanenin genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Bülent Erenoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada,

hastanın kendilerine karın şişkinliği ve kilo alma şikayetiyle geldiğini söyledi.



Çekilen ultrasonda karnın içerisini tamamen dolduran 40 santimetre çapında bir kitle fark ettiklerini belirten Erenoğlu, şunları kaydetti:

“45 dakika süren ameliyatla iki santimetrelik tek delikten kitleyi çıkardık. Kitle iri bir karpuz büyüklüğündeydi. Hastamızın durumu şu anda gayet iyi. Bu kitle birçok kötü hastalıklara sebebiyet verebilirdi. Özellikle beklenmedik şekilde aldığı kiloları diyet ve spor ile veremeyen hastalarımız, mutlaka doktora başvurmalı. İçi sıvı dolu olduğu için hastalar genellikle son aşamaya gelene kadar fark etmiyorlar.”

– “53 kilodan 45 kiloya düştüm”

Hasta Koç da 50 kilodan 55 kiloya çıktığını fark ettiğini belirterek şunları kaydetti:

“Aldığım kiloları vermek için diyet yapıp, spora başladım. Faydası olmadığı gibi bir de karnım şişmeye ve sertleşmeye başladı. Hastaneye gittiğimde karnımda 40 santimetre çapında kist olduğu söylendi. Kitle başarılı şekilde alındı. Şu an gayet iyiyim. Ameliyattan önce 53 kiloydum, şu an 45 kiloya düştüm. 3 yıldır bu şikayetlerim vardı. Kist olabileceğini hiç düşünmemiştim. Duyduğumda çok şaşırdım.”