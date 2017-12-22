Kars Doğu Ekspresi Bilet Fiyatları |Doğu Ekspres nereden ve kaçta kalkar? (Doğu Ekspres nereye gider)

Türkiye’nin dört bir tarafı demir ağlarla örülürken, en eski demiryolu hatlarından biri olan Doğu Ekspresi treni kendi turizmini oluşturdu. Ankara’dan başlayıp Kars’ta son bulan Doğu Ekspresi’nden bilet almak isteyen yerli turistler sıraya girdi. Özellikle kış aylarında yoğun talep üzerine Ulaştırma Bakanlığı ek vagon konulacağını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl 279 bin turist çeken Kars’ın bu yıl yaklaşık 350 bin turist ağırlayacağı öngörülüyor.

DOĞU EKSPRES BİLET FİYATLARI

Aldığınız bölüme göre değişiklik gösteren Doğu Ekspres bilet fiyatları 47 TL. TCDD’nin sitesine baktığınız zaman hemen online bilet alabiliyorsunuz.

Yatak Kuşet Fiyatları

YATAKLI VAGON FİYATLARI (YOLCU BAŞINA TAŞIMA + YATAK FİYATI)

TRENLER TAM

Ankara-Kars (Ekspres) 1 Yatak DOĞU EKSPRESİ 95,00

Ankara-Kars (Ekspres) 2 Yatak 80,00

Ankara-Kurtalan(Eks) 1 Yatak GÜNEY EKSPRESİ 87,75

“Oteller yüzde yüz doldu”

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, “Talebin katlanarak arttığı Kars’ta otellerimizde doluluk oranı yüzde yüze ulaştı” dedi.

Karaçanta, “Yıllardan beri Doğu Ekspresi Kars’a boş gelip boş gidiyordu. Kars il olarak turizm potansiyeli yüksek olan bir yer. Kış turizmi açısından Sarıkamış Kayak Merkezi ve kristal karın varlığı, muhteşem pistlerin varlığı hemşehrilerimiz, turistleri Kars’a çekmektedir. Biz de yıllardan beri turizm açısından ciddi çalışmalar içerisindeyiz. Kars’ı, Sarıkamış’ı, Çıldır’ı, Ani’yi, kaleyi, hanları, hamamlarımızı anlatmaya çalıştık. Bu demektir ki bu bizim anlattıklarımızın artık karşılığı ürünlerini vermeye başladı. Bugün Sarıkamış’ta, Kars’ta otellerimizin hemen hemen tümünde doluluk oranı yüzde yüzü buldu. Biz bundan sonraki süreçte Doğu’ya, Kars’a gelecek turist sayısının daha da fazla olacağını öngörüyoruz. Ulaştırma Bakanımız artan yolcu sayısıyla ilgili vagon sayısının artırılması talimatını verdi ve vagon sayıları talebe göre de artırılıyor. Talebe göre daha da artırılacaktır” diye konuştu.

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“1 yılda 271 bin yolcu”

Ankara Tren Garı’ndan günlük düzenlenen Doğu Ekspresi, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum üzerinden 24 saat 30 dakika sonra Kars’a varıyor. Devlet Demir Yollarının verdiği bilgiye göre 1 Ocak-18 Aralık tarihleri arasında 271 bin 120 kişi trenle yolculuk yaptı. Trende, 4 kişilik koltuklu pulman vagon, yatak olabilen 4 kişilik örtülü kuşetli vagon, lavabo, buzdolabı ve masanın bulunduğu 2 kişilik yataklı vagonlar bulunuyor.

“Instagram’da gördük, bileti zor bulduk”

Doğu Ekspres ile yolculuğun ve güzergahtaki manzaranın muhteşem olduğunu belirten vatandaşlar, “Gezi planımız vardı. Instagram hesabından gördük ve Kars’a gitmeye karar verdik. Tren yolculuğunu ilk defa yapanlar var aramızda. Kars’ta yakın çevremizden daha çok ilgi gördük. Biz bilet alırken epey sıkıntı yaşadık. Şimdi ek vagonlar da ilave ediliyor. Hiçbir sıkıntı kalmadı. Her şey çok güzel. Trenle yolculuğu herkese tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ek vagon uygulaması”

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından yapılan açıklamada ise talebin yoğunluğuna dikkat çekilerek, şöyle denildi:

“Doğu Ekspresi’nin vagonlarına ait biletler bir ay öncesinden tüm vatandaşlarımıza açık bilet satış sistemi aracılığıyla satılmakta. Trenin mevcut vagonlarının dışında tur şirketleri ile yıllık plan ile vagon kiralaması yapılmakta, bu vagonlar fazladan ilave edilmekte, kiralama yapan tur şirketleri bilet satışının yanında otel yemek ve gezi paketi halinde hizmet vermekte ve buna göre fiyatlarını belirlemektedir. Yoğun talep nedeniyle Doğu Ekspresi bileti kısa bir sürede satılmaktadır. Trene ilave vagon verilerek talepler karşılanmaya çalışılmaktadır.”

Bu arada 20 Aralık-15 Ocak arasında Doğu Ekspresi’nde her gün için 200 kişilik yer olduğu bildirildi.